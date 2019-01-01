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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1188. Ней-Галки, деревня бывшая колонистов, дворов 128, жителей 1213, молитвенный дом
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Ней-Галки. Б. колон. Немцы. Лютер.5857—5062251794025212171202
Пос. при ст. Палласовка5858Пруд4622101204546147154
Ст. Палласовка5868—462210120451410585
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12866Палласовкагород50°03,0' с.ш.46°53,0' в.д.M-38-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18645101001г Палласовкагород