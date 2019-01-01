город Палласовка, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Палласовка

Палласовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Торгунская волость
1188. Ней-Галки, деревня бывшая колонистов, дворов 128, жителей 1213, молитвенный дом

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Торгунская волость
С. Ней-Галки. Б. колон. Немцы. Лютер.58575062251794025212171202
Пос. при ст. Палласовка5858Пруд4622101204546147154
Ст. Палласовка5868462210120451410585

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Палласовский район
12866Палласовкагород50°03,0' с.ш.46°53,0' в.д.M-38-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Палласовский муниципальный район, Городское поселение город Палласовка
18645101001г Палласовкагород

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