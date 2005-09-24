Таран (Щепкина) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таран (Щепкина) Анна Максимовна

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Место рождения

поселок Баскунчак (сейчас Волгоградская обл.)

Дата рождения

01.11.1922

Дата смерти

24.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1922

Отец: Щепкин Максим Иванович

Мать: Щепкина Наталья Матвеевна

поселок Баскунчак (сейчас Волгоградская обл.)
нет информации Нижний, Средний или Верхний Баскунчак
Рождение ребёнка
04.04.1947

Дочь: Котельникова Лилия Викторовна

Отец ребёнка: Таран (верзаков) Виктор (Михаил)

Минск, Минск
Смерть
24.09.2005
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