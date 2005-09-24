Таран (Щепкина) Анна Максимовна
Место рожденияпоселок Баскунчак (сейчас Волгоградская обл.)
Дата рождения01.11.1922
Дата смерти24.09.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1922
Отец: Щепкин Максим Иванович
поселок Баскунчак (сейчас Волгоградская обл.)
нет информации Нижний, Средний или Верхний Баскунчак
Рождение ребёнка
04.04.1947
Дочь: Котельникова Лилия Викторовна
Отец ребёнка: Таран (верзаков) Виктор (Михаил)
Минск, Минск
Смерть
24.09.2005