Щепкин Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения28.08.1895
Дата смерти29.11.1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1895
Отец: Щепкин Иван
Мать: Щепкина Прасковья
Бракосочетание
1913
есть запись в метрической книге церкви
Рождение ребёнка
04.11.1914
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Щепкина Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Щепкина Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
01.11.1922
Дочь: Таран Анна Максимовна
Мать ребёнка: Щепкина Наталья Матвеевна
поселок Баскунчак (сейчас Волгоградская обл.)
нет информации Нижний, Средний или Верхний Баскунчак
Рождение ребёнка
25.03.1925
Дочь: Райченко Феодосия
Мать ребёнка: Щепкина Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепкин Максимович
Мать ребёнка: Щепкина Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбульская Максимовна
Мать ребёнка: Щепкина Наталья Матвеевна
Смерть
29.11.1977
Минск, Минск
Похоронен: г.Минск, Чижовское кладбище, участок №4-а
Похороны
1977
г.Минск, Чижовское кладбище, участок №4-а