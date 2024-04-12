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Щепкин Максим Иванович

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Место рождения

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

28.08.1895

Дата смерти

29.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1895

Отец: Щепкин Иван

Мать: Щепкина Прасковья

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1913

Жена: Щепкина Наталья Матвеевна

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
есть запись в метрической книге церкви
Рождение ребёнка
04.11.1914

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Щепкина Наталья Матвеевна

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Щепкина Наталья Матвеевна

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.11.1922

Дочь: Таран Анна Максимовна

Мать ребёнка: Щепкина Наталья Матвеевна

поселок Баскунчак (сейчас Волгоградская обл.)
нет информации Нижний, Средний или Верхний Баскунчак
Рождение ребёнка
25.03.1925

Дочь: Райченко Феодосия

Мать ребёнка: Щепкина Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепкин Максимович

Мать ребёнка: Щепкина Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыбульская Максимовна

Мать ребёнка: Щепкина Наталья Матвеевна

Смерть
29.11.1977
Минск, Минск
Похоронен: г.Минск, Чижовское кладбище, участок №4-а
Похороны
1977
г.Минск, Чижовское кладбище, участок №4-а
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