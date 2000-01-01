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Потапкин Анатолий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1960

Отец: Потапкин Константин

Мать: Потапкина Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Патракова Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Потапкина Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапкин Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Потапкина Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапкин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Потапкина Валентина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапкина Валентина Викторовна

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