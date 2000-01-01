Потапкин Анатолий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1960
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1960
Отец: Потапкин Константин
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Патракова Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Потапкина Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапкин Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Потапкина Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапкин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Потапкина Валентина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно