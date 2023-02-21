Потапкина (Орлова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапкина (Орлова) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Орлов Дмитрий Иванович

Мать: Вебер Розалия Христиановна

Рождение ребёнка
29.11.1960

Сын: Потапкин Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Потапкин Константин

Рождение ребёнка
26.03.1964

Дочь: Кузнецова Татьяна

Отец ребёнка: Потапкин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапкин Константин

Смерть
1972
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