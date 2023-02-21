Потапкина (Орлова) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1940
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: Орлов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
29.11.1960
Сын: Потапкин Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Потапкин Константин
Рождение ребёнка
26.03.1964
Дочь: Кузнецова Татьяна
Отец ребёнка: Потапкин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапкин Константин
Смерть
1972