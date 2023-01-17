Вебер Розалия Христиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1975
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Вебер Христиан Христианович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Сайбель Эмма
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сайбель Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.10.1938
Дочь: Варченко Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Иванович
Широкополье, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Потапкина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Иванович
Смерть
1975