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Вебер Розалия Христиановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Вебер Христиан Христианович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Сайбель Эмма

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1931

Сын: Сайбель Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.10.1938

Дочь: Варченко Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Иванович

Широкополье, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Потапкина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Иванович

Смерть
1975
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