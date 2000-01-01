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Патракова (Потапкина) Екатерина Анатольевна
Патракова (Потапкина) Екатерина Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1980
Пол
Женский
Отец
Потапкин Анатолий Константинович
1960 г.р.
Мать
Потапкина (Гюнтер) Валентина Викторовна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец:
Потапкин Анатолий Константинович
Мать:
Потапкина Валентина Викторовна
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