Патракова (Потапкина) Екатерина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патракова (Потапкина) Екатерина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Потапкин Анатолий Константинович

Мать: Потапкина Валентина Викторовна

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