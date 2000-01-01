Потапкина (Гюнтер) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапкина (Гюнтер) Валентина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Патракова Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Потапкин Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапкин Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Потапкин Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапкин Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Потапкин Анатолий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапкин Анатолий Константинович

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