Потапкина (Гюнтер) Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Патракова Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Потапкин Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапкин Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Потапкин Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапкин Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Потапкин Анатолий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно