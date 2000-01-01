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Бронников Гурьян Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Бронников Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бронников Михаил Гурьянович

Мать ребёнка: Бронникова Гликерия Александровна

Рождение ребёнка
09.09.1856 ст.

Сын: Бронников Фёдор Гурьянович

Мать ребёнка: Бронникова Гликерия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бронникова Гликерия Александровна

Смерть
После 1858
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