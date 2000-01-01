Бронников Гурьян Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Бронников Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бронников Михаил Гурьянович
Мать ребёнка: Бронникова Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
09.09.1856 ст.
Сын: Бронников Фёдор Гурьянович
Мать ребёнка: Бронникова Гликерия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858