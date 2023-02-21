Бронников Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Бронников Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бронников Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бронников Гурьян Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1850