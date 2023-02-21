Бронников Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронников Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Бронников Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Бронников Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Бронников Гурьян Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1850
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