Бронников Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБронников Иван Дмитриевич

Бронников Иван Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Бронников Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бронников Иван Иванович

Мать ребёнка: Бронникова Марья Антонова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бронников Аксен Иванович

Мать ребёнка: Бронникова Марья Антонова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Бронникова Марья Антонова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Бронникова Марья Антонова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бронников Трифон Иванович

Мать ребёнка: Бронникова Марья Антонова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Парасковья Иванова

Мать ребёнка: Бронникова Марья Антонова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Павла Иванова

Мать ребёнка: Бронникова Марья Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бронникова Марья Антонова

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close