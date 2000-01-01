Бронников Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Бронников Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Бронникова Марья Антонова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Бронникова Марья Антонова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Бронникова Марья Антонова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Бронникова Марья Антонова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бронников Трифон Иванович
Мать ребёнка: Бронникова Марья Антонова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Парасковья Иванова
Мать ребёнка: Бронникова Марья Антонова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Павла Иванова
Мать ребёнка: Бронникова Марья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858