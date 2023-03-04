Бронникова Марья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Бронников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Бронников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Бронникова) Васса Иванова
Отец ребёнка: Бронников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Бронникова) Ирина Иванова
Отец ребёнка: Бронников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бронников Трифон Иванович
Отец ребёнка: Бронников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Бронникова) Парасковья Иванова
Отец ребёнка: Бронников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Бронникова) Павла Иванова
Отец ребёнка: Бронников Иван Дмитриевич
Смерть
После 1858