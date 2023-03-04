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Бронникова Марья Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бронников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бронников Иван Иванович

Отец ребёнка: Бронников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бронников Аксен Иванович

Отец ребёнка: Бронников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Бронникова) Васса Иванова

Отец ребёнка: Бронников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Бронникова) Ирина Иванова

Отец ребёнка: Бронников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бронников Трифон Иванович

Отец ребёнка: Бронников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Бронникова) Парасковья Иванова

Отец ребёнка: Бронников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Бронникова) Павла Иванова

Отец ребёнка: Бронников Иван Дмитриевич

Смерть
После 1858

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