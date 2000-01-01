Бронникова (Грухина) Гликерия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бронников Михаил Гурьянович
Отец ребёнка: Бронников Гурьян Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.09.1856 ст.
Сын: Бронников Фёдор Гурьянович
Отец ребёнка: Бронников Гурьян Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858