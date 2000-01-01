Бронникова (Грухина) Гликерия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронникова (Грухина) Гликерия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Грухин Александр Агафонов

Мать: Грухина Матрена Моктеева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бронников Михаил Гурьянович

Отец ребёнка: Бронников Гурьян Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.09.1856 ст.

Сын: Бронников Фёдор Гурьянович

Отец ребёнка: Бронников Гурьян Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бронников Гурьян Дмитриевич

Смерть
После 1858
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