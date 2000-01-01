Грухина Матрена Моктеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бронникова Гликерия Александровна
Отец ребёнка: Грухин Александр Агафонов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Грухин Александр Агафонов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Парасковья Александровна
Отец ребёнка: Грухин Александр Агафонов
Рождение ребёнка
23.09.1835 ст.
Дочь: Фёкла Александровна
Отец ребёнка: Грухин Александр Агафонов
Рождение ребёнка
13.12.1836 ст.
Дочь: Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Грухин Александр Агафонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858