Грухина Матрена Моктеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина Матрена Моктеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бронникова Гликерия Александровна

Отец ребёнка: Грухин Александр Агафонов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Грухин Александр Агафонов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Парасковья Александровна

Отец ребёнка: Грухин Александр Агафонов

Рождение ребёнка
23.09.1835 ст.

Дочь: Фёкла Александровна

Отец ребёнка: Грухин Александр Агафонов

Рождение ребёнка
13.12.1836 ст.

Дочь: Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Грухин Александр Агафонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Александр Агафонов

Смерть
После 1858
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