Соломония Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смерти14.04.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1880
Сын: Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1880
Сын: Нил Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
17.03.1881
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1881
Сын: Артемий Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
13.02.1883
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
07.10.1888
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1892
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
12.04.1896
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
27.10.1900
Сын: Арсений Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреев
Смерть
14.04.1903
Причина смерти: от тифа