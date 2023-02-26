Соломония Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

14.04.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1880

Сын: Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Нил Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1881

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Артемий Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1883

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Карпов Исидор Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1888

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Секунов Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рождение ребёнка
12.04.1896

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1900

Сын: Арсений Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреев

Смерть
14.04.1903
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от тифа
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