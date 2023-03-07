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Артемий Иванов

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Иван Андреев

Мать: Соломония Алексеева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.05.1902

Жена: Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906

Сын: Фёдор Артемиев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1910

Сын: Василий Артемиев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
?.05.1911

Дочь: Елена Артемьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Артемиев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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