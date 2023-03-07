Артемий Иванов
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Иван Андреев
Мать: Соломония Алексеева
Бракосочетание
06.05.1902
Жена: Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906
Сын: Фёдор Артемиев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1910
Сын: Василий Артемиев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
?.05.1911
Дочь: Елена Артемьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Артемиев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно