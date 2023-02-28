Карпов Исидор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Исидор Иванович

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

До 1861 г.р.

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Иван Андреев

Мать: Соломония Алексеева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.06.1907

Жена: Анастасия Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1915
стрелок 9-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно
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