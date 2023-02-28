Карпов Исидор Иванович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Иван Андреев
Мать: Соломония Алексеева
Бракосочетание
04.06.1907
Жена: Анастасия Александрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1915
стрелок 9-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно