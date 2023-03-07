Бурзянцева Сидоренкова (Клюева) Анна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти04.03.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Клюевъ Прокофий
Мать: Клюева Прасковья
Бракосочетание
05.02.1797
Муж: Сидоренковъ Ермолай
Рождение ребёнка
1806
Сын: Бурзянцевъ Андрей
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.08.1807
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бурзянцевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.11.1812
Сын: Бурзянцевъ Григорий
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.05.1814
Дочь: Бурзянцевъ Пелагея
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.01.1817
Дочь: Бурзянцева Татьяна
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бурзянцевъ Степанъ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурзянцевъ Иванъ
Смерть
04.03.1858