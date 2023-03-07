Бурзянцева Сидоренкова (Клюева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзянцева Сидоренкова (Клюева) Анна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Дата смерти

04.03.1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Клюевъ Прокофий

Мать: Клюева Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1797

Муж: Сидоренковъ Ермолай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Бурзянцевъ Андрей

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1807

Сын: Бурзянцевъ Александръ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бурзянцевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
20.11.1812

Сын: Бурзянцевъ Григорий

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1814

Дочь: Бурзянцевъ Пелагея

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
08.01.1817

Дочь: Бурзянцева Татьяна

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бурзянцевъ Степанъ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурзянцевъ Иванъ

Смерть
04.03.1858
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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