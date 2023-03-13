Клюева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Савастьянъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Колбинцева Татьяна

Отец ребёнка: Клюевъ Прокофий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Бурзянцева Сидоренкова Анна

Отец ребёнка: Клюевъ Прокофий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Клюевъ Николай

Отец ребёнка: Клюевъ Прокофий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюевъ Прокофий

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