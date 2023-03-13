Клюева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Савастьянъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Колбинцева Татьяна
Отец ребёнка: Клюевъ Прокофий
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Бурзянцева Сидоренкова Анна
Отец ребёнка: Клюевъ Прокофий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Клюевъ Николай
Отец ребёнка: Клюевъ Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюевъ Прокофий