Бурзянцевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения29.09.1788
Дата смерти24.01.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1788
Отец: Башкирцевъ Логинъ Петровъ
Мать: Башкирцева Прасковья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Бурзянцевъ Андрей
Мать ребёнка: Бурзянцева Сидоренкова Анна
Рождение ребёнка
16.08.1807
Мать ребёнка: Бурзянцева Сидоренкова Анна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бурзянцевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Бурзянцева Сидоренкова Анна
Рождение ребёнка
20.11.1812
Сын: Бурзянцевъ Григорий
Мать ребёнка: Бурзянцева Сидоренкова Анна
Рождение ребёнка
02.05.1814
Дочь: Бурзянцевъ Пелагея
Мать ребёнка: Бурзянцева Сидоренкова Анна
Рождение ребёнка
08.01.1817
Дочь: Бурзянцева Татьяна
Мать ребёнка: Бурзянцева Сидоренкова Анна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бурзянцевъ Степанъ
Мать ребёнка: Бурзянцева Сидоренкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1852