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Бурзянцевъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.09.1788

Дата смерти

24.01.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1788

Отец: Башкирцевъ Логинъ Петровъ

Мать: Башкирцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Бурзянцевъ Андрей

Мать ребёнка: Бурзянцева Сидоренкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1807

Сын: Бурзянцевъ Александръ

Мать ребёнка: Бурзянцева Сидоренкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бурзянцевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Бурзянцева Сидоренкова Анна

Рождение ребёнка
20.11.1812

Сын: Бурзянцевъ Григорий

Мать ребёнка: Бурзянцева Сидоренкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1814

Дочь: Бурзянцевъ Пелагея

Мать ребёнка: Бурзянцева Сидоренкова Анна

Рождение ребёнка
08.01.1817

Дочь: Бурзянцева Татьяна

Мать ребёнка: Бурзянцева Сидоренкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бурзянцевъ Степанъ

Мать ребёнка: Бурзянцева Сидоренкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурзянцева Сидоренкова Анна

Смерть
24.01.1852
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан