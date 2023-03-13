Башкирцева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Кондратий Матвеевъ
Мать: Марина Андреева
Рождение ребёнка
20.04.1784
Сын: Башкирцевъ Егоръ
Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ
Рождение ребёнка
30.08.1785
Сын: Башкирцевъ Семенъ
Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ
Рождение ребёнка
20.06.1787
Дочь: Башкирцева Агриппина
Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ
Рождение ребёнка
29.09.1788
Сын: Бурзянцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Башкирцева Авдотья
Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ
Рождение ребёнка
17.04.1799
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ
Рождение ребёнка
05.10.1800
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ
Рождение ребёнка
23.02.1804
Сын: Башкирцевъ Василий
Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ
Бракосочетание
Неизвестно