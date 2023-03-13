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Башкирцева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Кондратий Матвеевъ

Мать: Марина Андреева

Рождение ребёнка
20.04.1784

Сын: Башкирцевъ Егоръ

Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1785

Сын: Башкирцевъ Семенъ

Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1787

Дочь: Башкирцева Агриппина

Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1788

Сын: Бурзянцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Башкирцева Авдотья

Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1799

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1800

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1804

Сын: Башкирцевъ Василий

Отец ребёнка: Башкирцевъ Логинъ Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башкирцевъ Логинъ Петровъ

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