Булатова Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Наталья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Марфа Ферапонтова

Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Булатов Григорий Ферапонтов

Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Булатов Исак Ферапонтов

Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Булатов Иов (Иона) Ферапонтов

Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Булатова Анна

Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Булатов Константин Ферапонтов

Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: София Ферапонтова

Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Булатова Агафья

Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Агафья Ферапонтова

Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Ефимия Ферапонтова

Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Ферапонт Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816
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