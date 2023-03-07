Булатова Наталья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Марфа Ферапонтова
Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Булатов Григорий Ферапонтов
Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Булатов Иов (Иона) Ферапонтов
Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Булатова Анна
Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Булатов Константин Ферапонтов
Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: София Ферапонтова
Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Булатова Агафья
Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Агафья Ферапонтова
Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Ефимия Ферапонтова
Отец ребёнка: Булатов Ферапонт Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816