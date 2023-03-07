Булатов Ферапонт Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Булатов Сергей Павлов
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Марфа Ферапонтова
Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Булатов Григорий Ферапонтов
Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Булатов Иов (Иона) Ферапонтов
Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Булатова Анна
Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Булатов Константин Ферапонтов
Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: София Ферапонтова
Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Булатова Агафья
Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Агафья Ферапонтова
Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Ефимия Ферапонтова
Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Наталья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816