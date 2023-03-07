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Булатов Ферапонт Сергеев

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Место рождения

Поломская

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Булатов Сергей Павлов

Мать: Булатова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Марфа Ферапонтова

Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Булатов Григорий Ферапонтов

Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Булатов Исак Ферапонтов

Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Булатов Иов (Иона) Ферапонтов

Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Булатова Анна

Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Булатов Константин Ферапонтов

Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: София Ферапонтова

Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Булатова Агафья

Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Агафья Ферапонтова

Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Ефимия Ферапонтова

Мать ребёнка: Булатова Наталья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Наталья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816
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