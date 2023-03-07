Булатов Григорий Ферапонтов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Булатов Ферапонт Сергеев
Мать: Булатова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Булатова Катерина Антонова
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Булатова Катерина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816