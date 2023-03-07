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Булатов Григорий Ферапонтов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Булатов Ферапонт Сергеев

Мать: Булатова Наталья Петрова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Булатов Егор Григорьев

Мать ребёнка: Булатова Катерина Антонова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Булатов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Булатова Катерина Антонова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Катерина Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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