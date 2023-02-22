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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Белотелова Анна Логинова
Отец ребёнка: Архипов Логин Андреев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Архипов Яков Логинов
Отец ребёнка: Архипов Логин Андреев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Аграфена Логинова
Отец ребёнка: Архипов Логин Андреев