(Архипова) Аграфена Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Архипова) Аграфена Логинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Архипов Логин Андреев

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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