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Архипов Яков Логинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Архипов Логин Андреев

Мать: ?

Рождение ребёнка
24.01.1862

Сын: Архипов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Акилина Яковлева

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьева

Рождение ребёнка
25.02.1866

Сын: Архипов Герасим Яковлев

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1868

Сын: Архипов Логин Яковлевич

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1872

Сын: Архипов Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Прасковья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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