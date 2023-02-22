Архипов Яков Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Архипов Логин Андреев
Мать: ?
Рождение ребёнка
24.01.1862
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Акилина Яковлева
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
25.02.1866
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
11.10.1868
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
06.01.1872
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно