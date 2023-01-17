Белотелова Анна Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белотелова Анна Логинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

14.11.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1853

Муж: Белотелов Яков Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1853

Отец ребёнка: Белотелов Яков Васильев

Рождение ребёнка
25.06.1855

Отец ребёнка: Белотелов Яков Васильев

Рождение ребёнка
15.03.1861

Сын: Белотелов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Белотелов Яков Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
14.11.1905
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