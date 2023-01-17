Белотелова Анна Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти14.11.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1853
Рождение ребёнка
23.10.1853
Отец ребёнка: Белотелов Яков Васильев
Рождение ребёнка
25.06.1855
Отец ребёнка: Белотелов Яков Васильев
Рождение ребёнка
15.03.1861
Сын: Белотелов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Белотелов Яков Васильев
Смерть
14.11.1905