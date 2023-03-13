Телинъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телинъ Степанъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

15.12.1835

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1802 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1835

Отец: Телинъ Максимъ

Мать: Телина Устинья

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телинъ Ларионъ

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телинъ Иванъ

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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