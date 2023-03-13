Телинъ Степанъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения15.12.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1835
Отец: Телинъ Максимъ
Мать: Телина Устинья
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телинъ Ларионъ
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телинъ Иванъ
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности