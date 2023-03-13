Телинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телинъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Телинъ Степанъ

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.02.1896

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Телина Матрена Ефимова

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1898

Дочь: Марьяна

Мать ребёнка: Телина Матрена Ефимова

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телина Матрена Ефимова