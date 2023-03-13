Телинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Телинъ Степанъ
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1896
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Телина Матрена Ефимова
Рождение ребёнка
08.02.1898
Дочь: Марьяна
Мать ребёнка: Телина Матрена Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телина Матрена Ефимова