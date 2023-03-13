Телинъ Ларионъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Телинъ Степанъ
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.04.1900
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Телина Матрена Ефимова
Рождение ребёнка
24.01.1905
Сын: Телинъ Иванъ
Мать ребёнка: Телина Матрена Ефимова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Телина Агафья
Мать ребёнка: Телина Матрена Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телина Матрена Ефимова