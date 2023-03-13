Телина Устинья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1802
Дата смерти06.10.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Титова Настасья
Отец ребёнка: Телинъ Максимъ
Александровка
Рождение ребёнка
1831
Сын: Телинъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Телинъ Максимъ
Александровка
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Васильева Титова Ирина
Отец ребёнка: Телинъ Максимъ
Александровка
Рождение ребёнка
15.12.1835
Сын: Телинъ Степанъ
Отец ребёнка: Телинъ Максимъ
Александровка
Рождение ребёнка
07.03.1839
Сын: Телинъ Николай
Отец ребёнка: Телинъ Максимъ
Александровка
Рождение ребёнка
07.10.1840
Дочь: Шонгина Евлампия
Отец ребёнка: Телинъ Максимъ
Александровка
Рождение ребёнка
11.09.1843
Сын: Телинъ Никита
Отец ребёнка: Телинъ Максимъ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телинъ Максимъ
Смерть
06.10.1867
Александровка