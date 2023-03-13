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Телина Устинья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1802

Дата смерти

06.10.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Лаврентий

Мать: Устинья

Александровка
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Титова Настасья

Отец ребёнка: Телинъ Максимъ

Александровка
Рождение ребёнка
1831

Сын: Телинъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Телинъ Максимъ

Александровка
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Васильева Титова Ирина

Отец ребёнка: Телинъ Максимъ

Александровка
Рождение ребёнка
15.12.1835

Сын: Телинъ Степанъ

Отец ребёнка: Телинъ Максимъ

Александровка
Рождение ребёнка
07.03.1839

Сын: Телинъ Николай

Отец ребёнка: Телинъ Максимъ

Александровка
Рождение ребёнка
07.10.1840

Дочь: Шонгина Евлампия

Отец ребёнка: Телинъ Максимъ

Александровка
Рождение ребёнка
11.09.1843

Сын: Телинъ Никита

Отец ребёнка: Телинъ Максимъ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телинъ Максимъ

Смерть
06.10.1867
Александровка
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