Шонгина (Телина) Евлампия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгина (Телина) Евлампия

Место рождения

Александровка

Дата рождения

07.10.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1840

Отец: Телинъ Максимъ

Мать: Телина Устинья

Александровка
Бракосочетание
30.09.1861

Муж: Шонгинъ Иванъ

Рождение ребёнка
14.11.1862

Дочь: Шонгина Стефанида

Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
19.11.1863

Дочь: Шонгина Екатерина

Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
08.12.1864

Дочь: Шонгина Анна

Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1867

Дочь: Шонгина Евдокия

Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
24.08.1869

Сын: Шонгинъ Пётръ

Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
25.01.1873

Сын: Шонгинъ Максимъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
06.02.1874

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ

Александровка
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