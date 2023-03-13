Шонгина (Телина) Евлампия
Место рожденияАлександровка
Дата рождения07.10.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1840
Отец: Телинъ Максимъ
Мать: Телина Устинья
Александровка
Бракосочетание
30.09.1861
Муж: Шонгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.11.1862
Дочь: Шонгина Стефанида
Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
19.11.1863
Дочь: Шонгина Екатерина
Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
08.12.1864
Дочь: Шонгина Анна
Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1867
Дочь: Шонгина Евдокия
Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
24.08.1869
Сын: Шонгинъ Пётръ
Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
25.01.1873
Сын: Шонгинъ Максимъ
Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
06.02.1874
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ
Александровка