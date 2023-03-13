Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Шонгина) Агафья
(Шонгина) Агафья
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Александровка
Дата рождения
06.02.1874
Пол
Женский
Отец
Шонгинъ Иванъ
1838 г.р.
Мать
Шонгина (Телина) Евлампия
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1874
Отец:
Шонгинъ Иванъ
Мать:
Шонгина Евлампия
Александровка
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия