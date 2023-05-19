Лаврентий
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Кононовъ Карпъ
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Каратова Дарья
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Ляпкина Акулина
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Титова Агрофена
Мать ребёнка: Устинья
Александровка
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Телина Устинья
Мать ребёнка: Устинья
Александровка
Рождение ребёнка
11.06.1804
Сын: Карпъ (Петръ)
Мать ребёнка: Устинья
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья
Смерть
1829
Александровка