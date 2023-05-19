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Лаврентий

Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Кононовъ Карпъ

Мать: Авдотья

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Каратова Дарья

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Устинья

Александровка
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Ляпкина Акулина

Мать ребёнка: Устинья

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Титова Агрофена

Мать ребёнка: Устинья

Александровка
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Телина Устинья

Мать ребёнка: Устинья

Александровка
Рождение ребёнка
11.06.1804

Сын: Карпъ (Петръ)

Мать ребёнка: Устинья

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья

Смерть
1829
Александровка