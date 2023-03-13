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Карпъ (Петръ)
Карпъ (Петръ)
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
11.06.1804
Дата смерти
02.08.1804
Пол
Мужской
Отец
Лаврентий
1766 г.р.
Мать
Устинья
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1804
Отец:
Лаврентий
Мать:
Устинья
Александровка
Смерть
02.08.1804
Александровка
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