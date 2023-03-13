Карпъ (Петръ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпъ (Петръ)

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

11.06.1804

Дата смерти

02.08.1804

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1804

Отец: Лаврентий

Мать: Устинья

Александровка
Смерть
02.08.1804
Александровка
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