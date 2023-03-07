Семенов Яков Семенович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти14.04.1915 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Семенова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Семенова Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Смирнов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Семенова Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Семенова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Семенова Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Семенова Евфросиния Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1915 ст.
От старости.