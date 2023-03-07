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Семенов Яков Семенович

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Место рождения

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

14.04.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Семенова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Семенова Евфросиния Ивановна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Смирнов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Семенова Евфросиния Ивановна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Семенова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Семенова Евфросиния Ивановна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Семенов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Семенова Евфросиния Ивановна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Евфросиния Ивановна

Смерть
14.04.1915 ст.
Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От старости.
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