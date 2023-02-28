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Семенова Евфросиния Ивановна

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Место рождения

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

08.12.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Семенова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Семенов Яков Семенович

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Смирнов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Семенов Яков Семенович

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Семенова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Семенов Яков Семенович

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Семенов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Семенов Яков Семенович

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Яков Семенович

Смерть
08.12.1902 ст.
Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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