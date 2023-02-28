Семенова Евфросиния Ивановна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти08.12.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Семенова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Семенов Яков Семенович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Смирнов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Семенов Яков Семенович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Семенова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Семенов Яков Семенович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Семенов Яков Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1902 ст.