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Евдокимов Иван Яковлевич

Место рождения

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.09.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1883 ст.

Отец: Евдокимов Яков Семенович

Мать: Евдокимова Евфросиния Ивановна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.01.1903 ст.

Жена: Семенова Таисия Николаевна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители: по жениху - крестьяне деревни Дулово Василий Огурцов и деревни Попадьино Александр Васильев Соболев; по невесте - крестьяне деревни Овчино Василий Филиппов Морозов и деревни Дулово Констан... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1909 ст.

Сын: Семенов Петр Иванович

Мать ребёнка: Семенова Таисия Николаевна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.09.1910 ст.

Сын: Семенов Иван Иванович

Мать ребёнка: Семенова Таисия Николаевна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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