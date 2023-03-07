Антонова Анисья Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Анисья Порфирьевна

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

14.05.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1877

Сын: Антонов Никита Панфилович

Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1878

Дочь: Евдокия Панфиловна

Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1880

Дочь: Мария Панфиловна

Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1881

Сын: Антонов Макар Панфилович

Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Антонов Василий Панфилович

Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1885

Дочь: Зиновьева Мария Антонова

Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1887

Дочь: Беляева Татьяна Антонова

Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1889

Дочь: Агриппина Панфиловна

Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1894

Сын: Антонов Петр Панфилович

Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1895

Дочь: Татьяна Панфиловна

Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Панфил Антонович

Смерть
14.05.1898
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: чахотка
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