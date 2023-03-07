Антонова Анисья Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти14.05.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1877
Сын: Антонов Никита Панфилович
Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович
Рождение ребёнка
01.08.1878
Дочь: Евдокия Панфиловна
Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович
Рождение ребёнка
14.01.1880
Дочь: Мария Панфиловна
Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович
Рождение ребёнка
22.11.1881
Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович
Рождение ребёнка
01.01.1884
Сын: Антонов Василий Панфилович
Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович
Рождение ребёнка
26.01.1885
Дочь: Зиновьева Мария Антонова
Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович
Рождение ребёнка
10.01.1887
Дочь: Беляева Татьяна Антонова
Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович
Рождение ребёнка
20.06.1889
Дочь: Агриппина Панфиловна
Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович
Рождение ребёнка
30.01.1894
Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович
Рождение ребёнка
07.01.1895
Дочь: Татьяна Панфиловна
Отец ребёнка: Антонов Панфил Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.1898
Причина смерти: чахотка