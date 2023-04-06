Антонов Макар Панфилович
Место рождения
Дата рождения22.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1881
Бракосочетание
28.?.1901
Рождение ребёнка
24.04.1902
Сын: Антонов Александр Макарович
Мать ребёнка: Антонова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1903
Рождение ребёнка
01.04.1904
Рождение ребёнка
11.08.1907
Дочь: Анна Макаровна
Мать ребёнка: Антонова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1909
Военная служба
Неизвестно
440-й запасной полевой госпиталь
мл. мед. фельдшер
Смерть
Неизвестно