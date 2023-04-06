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Антонов Макар Панфилович

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1881

Отец: Антонов Панфил Антонович

Мать: Антонова Анисья Порфирьевна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1901

Жена: Антонова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1902

Сын: Антонов Александр Макарович

Мать ребёнка: Антонова Акилина Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1903

Дочь: Мария Макаровна

Мать ребёнка: Антонова Акилина Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1904

Дочь: Мария Макаровна

Мать ребёнка: Антонова Акилина Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1907

Дочь: Анна Макаровна

Мать ребёнка: Антонова Акилина Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1909

Дочь: Мария Макаровна

Мать ребёнка: Антонова Акилина Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
440-й запасной полевой госпиталь
мл. мед. фельдшер
Смерть
Неизвестно
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