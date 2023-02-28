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Антонов Никита Панфилович

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1877

Отец: Антонов Панфил Антонович

Мать: Антонова Анисья Порфирьевна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.?.1896

Жена: Антонова Устинья Шувалова

Рождение ребёнка
21.04.1898

Сын: Антонов Георгий Никитич

Мать ребёнка: Антонова Устинья Шувалова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1899

Жена: Антонова Ульяна Шпанова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1900

Сын: Антонов Алексей (Михаил) Никитич

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Шпанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1903

Сын: Антонов Николай Никитич

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Шпанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1913

Дочь: Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Шпанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1915

Сын: Антонов Андрей Никитич

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Шпанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.10.1919

Дочь: Клавдия Никитична

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Шпанова

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1925

Дочь: Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Антонова Анна Константиновна

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Анна Константиновна

Смерть
Неизвестно
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