Антонов Никита Панфилович
Место рождения
Дата рождения21.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1877
Бракосочетание
17.?.1896
Рождение ребёнка
21.04.1898
Мать ребёнка: Антонова Устинья Шувалова
Бракосочетание
07.?.1899
Жена: Антонова Ульяна Шпанова
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1900
Сын: Антонов Алексей (Михаил) Никитич
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Шпанова
Рождение ребёнка
26.07.1903
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Шпанова
Рождение ребёнка
21.04.1913
Дочь: Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Шпанова
Рождение ребёнка
15.10.1915
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Шпанова
Рождение ребёнка
31.10.1919
Дочь: Клавдия Никитична
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Шпанова
Рождение ребёнка
25.02.1925
Дочь: Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Антонова Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно