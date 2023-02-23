Антонова Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1920

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Надысев Михаил Лазаревич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1925

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Антонов Никита Панфилович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Никита Панфилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надысев Михаил Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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