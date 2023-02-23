Антонова Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1920
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Надысев Михаил Лазаревич
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1925
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Антонов Никита Панфилович
Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно