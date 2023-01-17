Антонова Ульяна Шпанова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Шпанов Афиноген Иванович
Мать: Шпанова Ксения Яковлевна
Бракосочетание
07.?.1899
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1900
Сын: Антонов Алексей (Михаил) Никитич
Отец ребёнка: Антонов Никита Панфилович
Рождение ребёнка
26.07.1903
Отец ребёнка: Антонов Никита Панфилович
Рождение ребёнка
21.04.1913
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Антонов Никита Панфилович
Рождение ребёнка
15.10.1915
Отец ребёнка: Антонов Никита Панфилович
Рождение ребёнка
31.10.1919
Дочь: Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Антонов Никита Панфилович
Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно