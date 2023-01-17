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Антонова Ульяна Шпанова

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Место рождения

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Шпанов Афиноген Иванович

Мать: Шпанова Ксения Яковлевна

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1899

Муж: Антонов Никита Панфилович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1900

Сын: Антонов Алексей (Михаил) Никитич

Отец ребёнка: Антонов Никита Панфилович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1903

Сын: Антонов Николай Никитич

Отец ребёнка: Антонов Никита Панфилович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1913

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Антонов Никита Панфилович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1915

Сын: Антонов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Антонов Никита Панфилович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.10.1919

Дочь: Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Антонов Никита Панфилович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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