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Шпанов Афиноген Иванович

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шпанов Николай Афиногенович

Мать ребёнка: Шпанова Ксения Яковлевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Антонова Ульяна Шпанова

Мать ребёнка: Шпанова Ксения Яковлевна

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.03.1882

Дочь: Кислинская Анастасия Шпанова

Мать ребёнка: Шпанова Ксения Яковлевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бурдаева Раиса Шпанова

Мать ребёнка: Шпанова Ксения Яковлевна

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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