Шпанов Афиноген Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шпанов Николай Афиногенович
Мать ребёнка: Шпанова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Антонова Ульяна Шпанова
Мать ребёнка: Шпанова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
03.03.1882
Дочь: Кислинская Анастасия Шпанова
Мать ребёнка: Шпанова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бурдаева Раиса Шпанова
Мать ребёнка: Шпанова Ксения Яковлевна
Смерть
Неизвестно