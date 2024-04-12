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Кислинская Анастасия Шпанова

Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1882

Отец: Шпанов Афиноген Иванович

Мать: Шпанова Ксения Яковлевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.01.1901

Муж: Кислинский (псаломщик , 58 Ст. Вмн) Семен Тимофеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1903

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Кислинский (псаломщик , 58 Ст. Вмн) Семен Тимофеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1905

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Кислинский (псаломщик , 58 Ст. Вмн) Семен Тимофеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1908

Дочь: Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Кислинский (псаломщик , 58 Ст. Вмн) Семен Тимофеевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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