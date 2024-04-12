Кислинская Анастасия Шпанова
Место рождения
Дата рождения03.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1882
Отец: Шпанов Афиноген Иванович
Мать: Шпанова Ксения Яковлевна
Бракосочетание
24.01.1901
Рождение ребёнка
25.01.1903
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Кислинский (псаломщик , 58 Ст. Вмн) Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.11.1905
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Кислинский (псаломщик , 58 Ст. Вмн) Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.03.1908
Дочь: Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Кислинский (псаломщик , 58 Ст. Вмн) Семен Тимофеевич
Смерть
Неизвестно