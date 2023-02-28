Беляева Татьяна Антонова
Место рождения
Дата рождения10.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1887
Бракосочетание
08.?.1908
Рождение ребёнка
24.12.1908
Дочь: Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Беляев Семен Власович
Рождение ребёнка
21.11.1914
Отец ребёнка: Беляев Семен Власович
Рождение ребёнка
07.09.1919
Отец ребёнка: Беляев Семен Власович
Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно