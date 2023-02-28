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Беляева Татьяна Антонова

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1887

Отец: Антонов Панфил Антонович

Мать: Антонова Анисья Порфирьевна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1908

Муж: Беляев Семен Власович

Рождение ребёнка
24.12.1908

Дочь: Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Беляев Семен Власович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1914

Сын: Беляев Виталий Семенович

Отец ребёнка: Беляев Семен Власович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1919

Сын: Беляев Сергей Семенович

Отец ребёнка: Беляев Семен Власович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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