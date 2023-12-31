(Овчинкина) Елизавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Овчинкина) Елизавета Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

27.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1902

Муж: Ходаков Петр Макаров

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ходаков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Ходаков Петр Макаров

Рождение ребёнка
03.07.1908

Дочь: Петровна

Отец ребёнка: Ходаков Петр Макаров

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.07.1908

Сын: Ходаков Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Ходаков Петр Макаров

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Ходаков Петр Макаров

Рождение ребёнка
Около 23.05.1911

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Ходаков Петр Макаров

Рождение ребёнка
?.05.1915

Дочь: Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Ходаков Петр Макаров

Рождение ребёнка
24.06.1917

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Ходаков Петр Макаров

Смерть
27.01.?
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