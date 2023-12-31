(Овчинкина) Елизавета Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти27.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1902
Муж: Ходаков Петр Макаров
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Ходаков Петр Макаров
Рождение ребёнка
03.07.1908
Дочь: Петровна
Отец ребёнка: Ходаков Петр Макаров
Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.07.1908
Сын: Ходаков Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Ходаков Петр Макаров
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Ходаков Петр Макаров
Рождение ребёнка
Около 23.05.1911
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Ходаков Петр Макаров
Рождение ребёнка
?.05.1915
Дочь: Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Ходаков Петр Макаров
Рождение ребёнка
24.06.1917
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Ходаков Петр Макаров
Смерть
27.01.?