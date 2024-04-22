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(Ходакова) Петровна

Место рождения

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

03.07.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1908

Отец: Ходаков Петр Макаров

Мать: Елизавета Иванова

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Упоминание
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно
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