(Ходакова) Петровна
Место рождения
Дата рождения03.07.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1908
Отец: Ходаков Петр Макаров
Мать: Елизавета Иванова
Упоминание
Неизвестно
https://downloader.disk.yandex.ru/preview/6a5e9cadba2e900f641223615cd8c8597444b6878f4d681fe0816e567cbbb38c/6517c235/mcDfsmkJw5QFQvVcM2pNeZEpPk29i-fFLP | не понятно имя | 03,07,1908
Смерть
Неизвестно