Ходаков Петр Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Ходаков Макар Семенович
Бракосочетание
27.01.1902
Жена: Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
03.07.1908
Дочь: Петровна
Мать ребёнка: Елизавета Иванова
Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.07.1908
Сын: Ходаков Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
Около 23.05.1911
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
?.05.1915
Дочь: Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
24.06.1917
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Елизавета Иванова
Упоминание
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20042518/
Упоминание
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/document/10000836/?page_id=10269252
Упоминание
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15114131/
Смерть
Неизвестно