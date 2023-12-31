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Ходаков Петр Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Ходаков Макар Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1902

Жена: Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ходаков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
03.07.1908

Дочь: Петровна

Мать ребёнка: Елизавета Иванова

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.07.1908

Сын: Ходаков Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
Около 23.05.1911

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
?.05.1915

Дочь: Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
24.06.1917

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Елизавета Иванова

Упоминание
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20042518/
Упоминание
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/document/10000836/?page_id=10269252
Упоминание
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15114131/
Смерть
Неизвестно
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